Бутылка сгубила: на Анастасию Ивлееву завели дело

Блогер Анастасия Ивлеева попалась на неосторожном видео, в котором (случайно или нет) продемонстрировала марку алкоголя. Теперь за ней охотится ФАС. Ведь, кто знает, может девушка могла заработать на рекламе в обход закона.

На блогера Анастсию Ивлееву завели дело за нарушение законодательства России. Девушка имела неосторожность продемонстрировать бутылку вермута в видео с Олегом Газмановым, после чего к ней пришел иск от ФАС.

Выпуск проекта AGENТSHOW со злополучной бутылкой был опубликован на ее канале еще в июле прошлого года. На кадрах Ивлеева готовит коктейль. Она не закрыла этикетку на бутылке вермута. Бренд фигурировал также и на ее бокале. ФАС усмотрело в этом незаконную рекламу, сообщает Вокруг ТВ.

В ведомстве заявили, что блогер нарушила закон. Административное дело возбудили в Ленинградской области, так как в этом регионе она зарегистрировалась как ИП. Потом бизнес переписали на мужа Анастасии – Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.

Теперь Ивлеевой, скорее всего, придется заплатить немалый штраф. По закону в России нельзя рекламировать спиртное. Напомним, что у блогера уже был в этом году скандал, связанный с алкоголем. Похоже, это становится ее трендом.

Девушка активно развивает свои соцсети, ведет на ютуб-канале собственные проекты, а теперь еще и становится ведущей телевизионного шоу "Орел и решка". Блогер будет сотрудничать в передаче с Юлией Коваль.