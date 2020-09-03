Бутылка сгубила: на Анастасию Ивлееву завели дело

На блогера Анастсию Ивлееву завели дело за нарушение законодательства России. Девушка имела неосторожность продемонстрировать бутылку вермута в видео с Олегом Газмановым, после чего к ней пришел иск от ФАС.
Выпуск проекта AGENТSHOW со злополучной бутылкой был опубликован на ее канале еще в июле прошлого года. На кадрах Ивлеева готовит коктейль. Она не закрыла этикетку на бутылке вермута. Бренд фигурировал также и на ее бокале. ФАС усмотрело в этом незаконную рекламу, сообщает Вокруг ТВ.
В ведомстве заявили, что блогер нарушила закон. Административное дело возбудили в Ленинградской области, так как в этом регионе она зарегистрировалась как ИП. Потом бизнес переписали на мужа Анастасии – Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.
Теперь Ивлеевой, скорее всего, придется заплатить немалый штраф. По закону в России нельзя рекламировать спиртное. Напомним, что у блогера уже был в этом году скандал, связанный с алкоголем. Похоже, это становится ее трендом.
Девушка активно развивает свои соцсети, ведет на ютуб-канале собственные проекты, а теперь еще и становится ведущей телевизионного шоу "Орел и решка". Блогер будет сотрудничать в передаче с Юлией Коваль.
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