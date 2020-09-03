"Годы мучений": Ширвиндт с содроганием вспомнил учебу в школе

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал о своей учебе в школе. Он не без иронии назвал это время мучением. Он отметил, что первый День знаний был еще более-менее нормальным, но потом начались тяжелые будни...
В своем "Инстаграм" 62-летний ведущий в красках описал первую школьную линейку. Для него все было в новинку, и от этого не менее пугающим.
"Когда нас строем вывели в вестибюль, я бросился к маме: -Мама, а сколько мне еще учиться? -Десять лет без одного дня!.. И все! Что-то во мне треснуло!" – написал Михаил Ширвиндт в своем "Инстаграм".
Телеведущий активно развивает свою страницу в соцсети и общается с подписчиками.
Напомним, что Михаил Ширвиндт родился в Москве. Его отец Александр Ширвиндт, артист, а мать – архитектор. Первые семь лет он жил в девятикомнатной коммуналке. В школе он обладал тяжелым характером и не сразу находил общий язык с педагогами.
За десять лет учебы он сменил три школы, две из которых покинул по причине отчисления.
Впрочем, все это не помешало Михаилу Ширвиндту благополучно поступить в Театральное училище имени Б.В.Щукина.
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