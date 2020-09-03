Рудковская принимает поздравления с беременностью

Звездный продюсер Яна Рудковская не обделена вниманием фанатов. Они то и дело пишут ей советы, как жить, что носить, где обедать. На этот раз подписчики не постеснялись намекнуть на изменения фигуры звезды.
Вместе с приятельницами бизнесвумен отдыхает в Сочи. В своем "Инстаграм" она показала кадры, на которых предстала в слитном черном купальнике. Яна по пояс вошла в Черное море и улыбалась, позируя перед камерой.
Внимательные и тактичные подписчики заметили, что у Яны Рудковской якобы появился живот. Несмотря на то, что официальной информации о беременности девушки нет, ее сразу принялись поздравлять с долгожданным событием. Известно, что супруга фигуриста Евгения Плющенко давно мечтала стать мамой вновь, но не позволяло здоровье.
"Животик видно! Поздравляем!" – приводит 7days.ru комментарий подписчицы.
На такое внимание Яна пока не отреагировала. Хотя ей не привыкать комментировать те или иные особенности своей фигуры.
В понедельник, 1 сентября, Яна Рудковская и Евгений Плющенко отправили своего сына Сашу в первый класс. Кстати, на фото с линейки, живот звезды прикрыт букетом цветов, поэтому вопрос с догадками подписчиков остается открытым.
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