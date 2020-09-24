Стало известно о связи Бузовой и Жукова из "Руки Вверх!"

Съемки проекта стартовали 23 сентября. Творческий коллектив по традиции уже разбил тарелку о штатив камеры. Сериалу дали рабочее название "Евгенич".
Главную роль в теленовелле исполнит сам Жуков. Сергей предстанет перед зрителями в необычном, неузнаваемом образе: в старомодном свитере и лохматом парике. Также лидер группы "Руки Вверх!" выступит в качестве продюсера картины.
В сериале "Евгенич" зрители увидят вокалистку Ольгу Бузову и актера сериала "Физрук" Владимира Сычева. Каких персонажей будут играть знаменитости – пока неизвестно.
"Евгенич" – это музыкальная комедия. Создатели надеются, что им удастся сделать ленту зажигательной.
Добавим, что у Сергея Жукова уже есть опыт съемок в сериалах. Правда, пока знаменитости доверяли только эпизодические роли. Чаще всего вокалист играет самого себя. Жукова можно увидеть в "Интернах", "Физруке", в ленте "Женщины против мужчин". Отметим, что у Ольга Бузова также частенько появляется в проектах в качестве звездного камео.
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