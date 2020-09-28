Панин втянул Пашаева в грязный скандал

Алексей Панин вспомнил, что в истории со скандальным видео про него и собаку не обошлось без имени бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Оказалось, что актер долго пытался выпутаться из скользкой истории.

Российский актер Алексей Панин часто становится фигурантом громких и нелицеприятных инцидентов. На этот раз история 2016 года получила новый виток лишь сейчас.

Как выяснилось, бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев помогал Алексею Панину отмыться от грязного скандала после публикации в СМИ порнографического ролика с участием его и собаки.

Панин называл видео сфабрикованным, а его публикацию объяснил судом со своей бывшей гражданской супругой Юлей Юдинцевой за права на дочь Анну, которая родилась в 2007 году.

По словам актера, он уже получил права на ребенка, но в этот самый момент в интернете появился скандальны порнографический ролик с его участием, сообщает "Вокруг ТВ". Тогда звезде "Жмурок" посоветовали обратиться к услугам адвоката Эльмана Пашаева. Он и поспособствовал разрешению ситуации в пользу актера.

Адвокат доказал, что видео смонтировано, и на кадрах не Панин, а кто-то другой. Стоит отметить, что тот же самый сценарий Пашаев продвигал в суде с актером Михаилом Ефремовым, угодившим в смертельное ДТП. Кстати, Алексей Панин поведал, что контакты скандально известного правозащитника ему дала его коллега по шоу-бизнесу Катя Лель.



Недавно Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. Он тут же собрал вещи и покинул Россию, взяв с собой маму и дочь. Актер не скрывал своей неприязни к родной стране и людям, живущих в ней. Однако спустя несколько недель его дочери пришлось вернуться на родину. "Дни.ру" писали, что амбициозному отцу не хватает денег и он якобы собирается работать мойщиком машин.