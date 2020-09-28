"Ничего живого не осталось": молодящаяся Успенская крупно оконфузилась

Звезда русского шансона поделилась снимком в стильном осеннем пальто в соцсети. На нем певица выглядит неправдоподобно молодо. Подписчики уличили любовь Успенскую в чрезмерной обработке фотографии в фотошопе:
"Почему лицо выглядит как маска?!", "Превращается в мумию", "Это называется седина в бороду, бес в ребро", "Боже! Ничего живого не осталось, просто манекен", – прокомментировали кадр фолловеры. Они призвали артистку прекратить молодиться и быть собой.
Также некоторые обратили внимание на фото, стоящее на тумбочке рядом со знаменитостью. На нем запечатлена Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Подписчики отметили, что исполнительнице следовало бы уделить внимание отношениям с 30-летней наследницей. Сейчас они, как известно, испорчены.
Но нашлись и те, кто встал на защиту певицы. Они посчитали, что критически настроенные россияне просто завидуют Любови Успенской. "Люба, вы шикарная", "Любонька красавица! Смотреть на нее одно удовольствие!" – заявили фанаты звезды.
Как писали "Дни.ру", ранее артистка похвасталась хорошей фигурой. Она поделилась фото, на котором она предстала в облегающем платье своей дочери.
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