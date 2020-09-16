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Успенская в сексуальном мини-платье высказалась о личной жизни

Успенская в сексуальном мини-платье высказалась о личной жизни

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
66-летняя Любовь Успенская посетила премию Brand Awards. Для выхода в свет королева русского шансона выбрала яркий образ.
прочитано 418 раз

Певица облачилась в алое бархатное мини-платье с открытыми плечами. Вечерний наряд звезда дополнила украшениями – комплектом из сережек и ожерелья.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Любовь Успенская разоткровенничалась о личной жизни. Так, она согласилась ответить на вопрос о том, есть ли у нее возлюбленный. "Сейчас я счастлива и свободна", – призналась артистка. Она дала понять, что пока у нее в приоритете творчество.

Отметим, что единственная дочь певицы Татьяна Плаксина сейчас не поддерживает связь с Любовью Успенской. Девушка проживает в США. Между родственницами сложные отношения. Время от времени наследница знаменитости неоднозначно высказывается в своем инстаграм-аккаунте о звездной матери.

Любовь Успенская любит эпатировать публику откровенными нарядами. За это она частенько подвергается нападкам недоброжелателей. Так, хейтеры активно критикуют певицу, которая стремится выглядеть молодо и сексуально. Певица не обращает внимания на злые комментарии и продолжает делиться пикантными фотографиями в соцсети.

Напомним, недавно певица показала лицо после процедур ботокса. Фанаты сочли процедуры омоложения Любови Успенской излишними и решили, что звезда зря пытается скрыть возраст с помощью врачей.

Автор: 16 сентября 2020, 10:33 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь Успенская показала молодого друга

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