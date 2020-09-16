Успенская в сексуальном мини-платье высказалась о личной жизни

Певица облачилась в алое бархатное мини-платье с открытыми плечами. Вечерний наряд звезда дополнила украшениями – комплектом из сережек и ожерелья.
Любовь Успенская разоткровенничалась о личной жизни. Так, она согласилась ответить на вопрос о том, есть ли у нее возлюбленный. "Сейчас я счастлива и свободна", – призналась артистка. Она дала понять, что пока у нее в приоритете творчество.
Отметим, что единственная дочь певицы Татьяна Плаксина сейчас не поддерживает связь с Любовью Успенской. Девушка проживает в США. Между родственницами сложные отношения. Время от времени наследница знаменитости неоднозначно высказывается в своем инстаграм-аккаунте о звездной матери.
Любовь Успенская любит эпатировать публику откровенными нарядами. За это она частенько подвергается нападкам недоброжелателей. Так, хейтеры активно критикуют певицу, которая стремится выглядеть молодо и сексуально. Певица не обращает внимания на злые комментарии и продолжает делиться пикантными фотографиями в соцсети.
Напомним, недавно певица показала лицо после процедур ботокса. Фанаты сочли процедуры омоложения Любови Успенской излишними и решили, что звезда зря пытается скрыть возраст с помощью врачей.
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