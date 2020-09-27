"Женщина, вы себя чувствуете нормально?": Успенскую затравили за пошлый наряд

Последнее время Любовь Успенская примеряет необычные образы, также певица делает все, чтобы выглядеть моложе. Правда, получается у нее довольно неловко.

На новом снимке в личном блоге королева шансона предстала в желтом платье. Наряд артистка дополнила грубыми черными ботинками и заплела косу. По словам звезды, она решила примерить одежду дочери – оказалось, у них один размер.

Поклонники не оценили попытки Любови Успенской выглядеть моложе. Многие уверены, что в 66 лет пора бы уже остепениться. Вульгарные образы и "перетянутое" лицо не сделают из бабушки девочку, считают подписчики певицы.

Впрочем, большинство волнует не размер одежды исполнительницы, а личная жизнь. Поклонники хотят, чтобы Любовь Успенская помирилась с дочерью. Некоторые уверены, что Татьяну Плаксину пора спасать.

Недавно в Сети появилось видео, на котором девушка предстала в неадекватном состоянии. Она ходила по улицам, заглядывала в окна кафе и магазинов, а затем уселась на обочине и начала раскачиваться из стороны в сторону.

"Надела не только платье дочки , но и мозги !!! Надо же как то себе отчет давать , 66! Нравится или нет , все отлично , но не надо в маразм молодежный впадать , время не вернешь вспять! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Женщина, вы себя чувствуете нормально?", "Все красуется собой, Жаль , лучше бы не видела . Стареть надо достойно ... Нужен доктор здесь уже, дочка ей до одного места", "Люба, мы Вас любим за песни и тот стиль, который Вы формировали годами. Зачем эти трансформации в девочку-подростка? Не Ваше это", "Надо ползунки померить", – написали в комментариях.

