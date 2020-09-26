"Песни посыпались": Сюткин раскрыл секрет творчества

Заслуженный артист России сообщил о том, что помогает ему работать продуктивно. Валерий Сюткин уверен, что его жизнь изменилась с рождением сына.

Звезда советской и российской эстрады поделилась с Иваном Ургантом на "Первом канале" важной информацией. Валерий Сюткин рассказал о влиянии, которое оказывает на его творчество новорожденный наследник Лео.

Певец обозначил свое мнение о том, что дети помогают развиваться и наполняют жизнь смыслом. "Я всем рекомендую как можно больше детишек!", – посоветовал публике музыкант. Валерий Сюткин сообщил, что после рождения малыша чувствует себя превосходно и назвал свое состояние космическим.

Артист признался, что самым интересным занятием для него стало наблюдение за ребенком. Мужчина умиляется тем, как наследник моргает и плавает в ванне. Появление ребенка в семье он считает стимулом для творческого прогресса. "У меня песни посыпались просто!", – выразился певец.

О наследнике Валерий Сюткин рассказывает эмоционально и с воодушевлением. У артиста очень хорошее настроение и энергичный настрой. Певец планирует давать концерты и радовать фанатов новыми треками.

Напомним, что, кроме новорожденного наследника Лео, у музыканта есть дочери Виола и Елена, а также сын Максим. Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз летом 2020 года в возрасте 62 лет.