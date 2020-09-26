"Песни посыпались": Сюткин раскрыл секрет творчества

Звезда советской и российской эстрады поделилась с Иваном Ургантом на "Первом канале" важной информацией. Валерий Сюткин рассказал о влиянии, которое оказывает на его творчество новорожденный наследник Лео.
Певец обозначил свое мнение о том, что дети помогают развиваться и наполняют жизнь смыслом. "Я всем рекомендую как можно больше детишек!", – посоветовал публике музыкант. Валерий Сюткин сообщил, что после рождения малыша чувствует себя превосходно и назвал свое состояние космическим.
Артист признался, что самым интересным занятием для него стало наблюдение за ребенком. Мужчина умиляется тем, как наследник моргает и плавает в ванне. Появление ребенка в семье он считает стимулом для творческого прогресса. "У меня песни посыпались просто!", – выразился певец.
О наследнике Валерий Сюткин рассказывает эмоционально и с воодушевлением. У артиста очень хорошее настроение и энергичный настрой. Певец планирует давать концерты и радовать фанатов новыми треками.
Напомним, что, кроме новорожденного наследника Лео, у музыканта есть дочери Виола и Елена, а также сын Максим. Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз летом 2020 года в возрасте 62 лет.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Голосуем
Мужики смотрят только на внешность
Сифилиона
Женщина не должна носить брюки
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
Вы верите в сглаз?
Нужен ли железный занавес?