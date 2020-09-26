Шура неловко оправдался за свое скотское поведение на шоу: Вы меня видели под всем!

Несколько дней назад в Сети появился новый выпуск шоу "Бар в большом городе", одним из участников программы стал Александр Медведев (Шура). Неадекватное поведение певца в кадре заметили все – он отпускал сальные шутки и выглядел отвратительно.

Спустя некоторое время артист решил объяснить ситуацию и рассказать, почему так получилось. В личном блоге певец опубликовал пост с разъяснениями. Как отметила звезда, не в ее правилах оправдываться, но ситуация обязывает.

"Скажу следующее, вы меня видели всяким, и под всем! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Шура. Он заявил, что последнее время больше не может пить литрами – здоровье все-таки уже не то. Именно из-за этого артиста "унесло" с трех бокалов вина, которые были выпиты перед съемками.

Александр Медведев признался, что ему стыдно, ведь он подвел людей и был "не в адеквате". При этом артист набросился на всех, кто обвинил его в алкоголизме. Он спросил у читателей, а лучше ли они, когда пьяные, много ли сами-то понимают в таком состоянии? Певцу неприятно, что из него тут же сделали алкоголика и наркомана. "Я такой же человек, как и вы!" – заявил Шура.

Напомним, весной этого года Александр Медведев признался, что пережил очередную операцию по удалению опухоли. Артист долгие годы борется с онкологическим заболеванием, которое постоянно дает "рецидив". Музыкант уже порядком устал от постоянных обследований, но не сдается и надеется прожить подольше.