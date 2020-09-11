Лишившийся зубов Шура вынужден голодать

Звезду тут же окрестили Еленой Летучей "для бедных" и отметили, что такой наряд смотрится на артистке довольно странно. Впрочем, привыкший эпатировать публику Шура, спокойно относится к критике.
Иван Ургант отметил, что у певца какие-то проблемы с дикцией – уж больно странно он говорит. Тогда музыкант отодвинул нижнюю губу и продемонстрировал рот без нижнего ряда зубов. Как оказалось, сейчас артист занимается протезированием, и только к октябрю коронки будут готовы.
Из-за отсутствия зубов Шура ужасно страдает. Артист не может нормально поесть – всю еду приходится измельчать. "Так жрать хочется, не представляете", – пожаловался музыкант. Он заявил, что мечтает о куске мяса. Сейчас даже пельмени приходится перемалывать в блендере. Естественно, вид кашеобразной еды не вызывает аппетита.
Напомним, недавно Шура рассказал, как ему удалось похудеть на 28 килограммов. Как оказалось, причина резкой потери веса – специальная диета, которую прописал врач после рецидива онкологии. Весной музыкант пережил операцию на желудке.
Стоит отметить, что артист уже долгие годы борется с раком. В одном из интервью звезда заявила, что не понимает, за что это все – почему болезнь постоянно возвращается. При этом певец не теряет бодрости духа и продолжает радоваться жизни.
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