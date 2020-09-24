Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Надо молиться и ставить свечи за здравие: Билан угасает из-за смертельной порчи
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
партнеры
Четверг
24 сентября
Лента новостей
11:50
Погибла дочь артиста Владимира Конкина
11:47
Лукашенко ответил на упреки в тайной инаугурации: Мы никого не должны предупреждать
11:34
Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
11:33
В Московской квартире обрушился потолок
11:26
"Она влюблена, как кошка. Ходит за мной": звезду сериала "Ольга" застали в объятиях Полицеймако
11:25
Озвучены три варианта объединения России и Белоруссии: Никто ничего не теряет
11:07
Юная Арзамасова ошарашила Урганта откровениями о любви с Авербухом
10:40
"Роман с Харламовым": Самбурская сделала заявление о личной жизни
10:38
"Мечтаю услышать детский смех": 49-летняя Анита Цой рассказала о беременности
10:34
В России будут по-новому считать МРОТ: что нужно знать
10:25
Организовавший тайную инаугурацию Лукашенко не верит даже своим чиновникам – политолог
10:25
Грозила инвалидность: Воробей откровенно о судьбе прооперированной дочери
10:17
Умерла французская певица Жюльетт Греко
10:04
"Я вообще ртом работаю": телеведущая оправдалась на Первом канале
09:46
Сексолог назвал причину измены Тарзана: Оконфузился в постели с Королевой
09:44
Могила Борисова утонула сразу после похорон
09:42
Правила получения пособий и субсидий изменятся с октября
09:02
Морщинистая старушка: как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
08:51
Эксперт: Лукашенко нагнетает страхи, чтобы номенклатура не переходила на сторону народа
08:42
"Даже забыл сказать спасибо": Филипп Киркоров обиделся на известного артиста
08:18
Американцы нашли скрытый смысл в выступлении Путина в ООН
05:58
Эксперт: инаугурация Лукашенко спровоцирует новую волну протестов
04:00
Самбурская не может переехать в собственную квартиру: Будто проклятая
02:02
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша": Без одежды очень идет
23:56
Роковой аборт и умственно отсталый ребенок: как сложилась судьба звезды советского кино
21:37
Признавшиеся в романе Авербух и Арзамасова впервые вместе появились перед камерами
21:26
Стрельба и перекрытие дорог: на протестах в Белоруссии становится "жарко"
20:59
"Я не боюсь возраста": красавица Дарья Мороз превратилась 50-летнего сексолога
20:32
Поможет предотвратить рак: врач о необычных свойствах квашеной капусты
20:19
Иммунолог бьет тревогу о новой мутации коронавируса: в зоне риска – дети
20:18
У Ивана Краско случился инфаркт перед съемками: Нельзя играть плохих людей
20:12
Обама попросил всех американцев написать ему SMS-сообщения на телефон
20:04
Сибирские грибники случайно нашли в лесу метеорит со странными свойствами
19:49
Стюардесса выдрала Жигунову зуб: Удалила нижнюю шестерку
19:30
Рассказавший о болезни Корчевников заявил о желании умереть в России
19:24
Украдены миллионы: дело о мошенничестве депутата Мосгордумы Шереметьева передали в прокуратуру
18:54
Мальчик-аутист скончался от голода из-за коронавирусного карантина
18:51
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
18:30
Дума предложит Бундестагу совместно контролировать ситуацию вокруг Навального
18:11
Айза согласилась выйти замуж за Олега Майами
18:00
Раз в 10 лет: синоптики пообещали уникальное бабье лето
17:58
Каменских без бюстгальтера взбесила народ: Видимо, отношения с Потапом обломались
17:28
"Неужели, это она?": редкий снимок Долиной поразил народ
17:20
Солнцев не может защитить престарелую жену от секты: Взялся за мою Катюху
17:11
Депутаты встретятся с Мишустиным перед рассмотрением нового бюджета
17:08
Вирусолог допустил новую самоизоляцию в России
16:59
Володин призвал депутатов предложить свои варианты пополнения бюджета
16:53
Медики спасают парализованную Кудрявцеву
16:32
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
16:28
Американское оружие для Украины "отказалось" стрелять на глазах у Зеленского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
Собчак назвала тайную инаугурацию Лукашенко "позорной"
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии: прошла тайная инаугурация
Что Лукашенко сказал на тайной инаугурации: Цветная революция в Белоруссии провалилась
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
Путин сделал сенсационное предположение об инциденте с Навальным
Шоу-бизнес

"Мечтаю услышать детский смех": 49-летняя Анита Цой рассказала о беременности

Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой недавно отметила важную веху в своей семейной жизни – 30 лет со дня свадьбы. Артистка дала интервью, в котором раскрыла некоторые интимные подробности.
прочитано 990 раз

Анита Цой вышла замуж, когда ей еще не было и 20 лет. Причем изначально она не испытывала особых чувств к избраннику. Лишь с годами супруги стали близкими людьми. Брак Аниты и Сергея Цой считается одним из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

ПО ТЕМЕ

Под кожей Аниты Цой 10 лет рос экзотический паразит: Там происходит движение и шевеление

Цой заговорила о завершении музыкальной карьеры

Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

За годы брака муж в каком виде только не видел Аниту Цой: и неухоженной, и с лишним весом, и стройной, и больной, и красивой. "Муж заменял мне папу, которого рядом не было. Он меня воспитывал, наставлял, ругал, даже иногда "в угол ставил" по молодости", – отметила артистка.

Впрочем, сама Анита Цой к собственным изменениям, в том числе и возрастным, относится тоже спокойно. Так, например, дело обстоит с менопаузой. "Ну честно могу сказать, что секса-то не поубавилось! Наоборот – круто, нет страха забеременеть", – со смехом призналась артистка.

Отметим, что у певицы есть взрослый сын Сергей. Анита призналась, что была бы не прочь родить второго ребенка, но понимает, что уже поздно. "Я бы сейчас еще раз забеременела. Совсем другие, чем раньше мысли приходят: зря мы не родили еще ребеночка, а может, даже и двух. Надо было все делать в то время, оно было правильным для этого", – заключила певица.

Теперь Анита Цой мечтает женить сына и нянчить внуков. "Сейчас поняла, что мне хочется, чтобы сын женился. Сердцем это прочувствовала, я на него стала смотреть по-другому. Не просто как мама, которая растит ребенка. А именно как мама, которая хочет продолжения рода, мечтает погрузиться во внуков, услышать детский смех", – поделилась Анита Цой.

Автор: 24 сентября 2020, 10:38 Источник: Psychologies ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Стрельба и перекрытие дорог: на протестах в Белоруссии становится "жарко"
Дума предложит Бундестагу совместно контролировать ситуацию вокруг Навального
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
Политолог о сокрытии даты инаугурации Лукашенко: Выглядит странно и беспомощно

Шоу-бизнес

"Роман с Харламовым": Самбурская сделала заявление о личной жизни
"Мечтаю услышать детский смех": 49-летняя Анита Цой рассказала о беременности
Грозила инвалидность: Воробей откровенно о судьбе прооперированной дочери
"Я вообще ртом работаю": телеведущая оправдалась на Первом канале

Проишествия

Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим

Артистке удалось преодолеть все разногласия
Шоу-бизнес

"Каждая семья проходит через кризис": Наташа Королева впервые высказалась после измены мужа

Артистка выступила с сообщением
Шоу-бизнес

"Уже сидит!": Брухунова откровенно рассказала о рожденном от престарелого Петросяна сынишке

как растет наследник юмориста
Шоу-бизнес

Медики спасают парализованную Кудрявцеву

Столичные врачи занялись лечением женщины

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+