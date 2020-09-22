Как Любовь Успенская отреагировала на дочь в странном состоянии

Любовь Успенская снова в центре шумихи. И снова в результате действий своей единственной дочери Татьяны Плаксиной. Стало известно, как отреагировала артистка на видео, где ее наследницу запечатлели в странном состоянии.

Любовь Успенская и Татьяна Пласкина перестали общаться с тех пор, как последняя уехала в Америку к отцу. Перед этим женщины крупно разругались. В феврале Татьяна дала интервью, в котором откровенно рассказала о том, как тяжело быть дочкой Любови Успенской. Плаксина пожаловалась, что годами терпела оскорбления и давление родительницы, которая якобы была постоянно ею недовольна.

В ответ Любовь Успенская объяснила, что столь скандальное поведение наследницы обусловлено пристрастием к наркотическим веществам и депрессией, вызванной катастрофическими результатами загадочного инцидента, произошедшего несколько лет назад в Коста-Рике. Тогда якобы Татьяна Плаксина упала с велосипеда, сломала челюсть, лишилась нескольких зубов.

С тех пор молодая женщина пошла вразнос: у себя в "Инстаграм" она публикует странные картины собственного авторства, в прямом эфире часто музицирует, но поет странно, невнятно. А может просто покачиваться из стороны в сторону, словно находясь в трансе. Поклонники всерьез озабочены состоянием Татьяны Плаксиной.

Многих интересует, как ко всему этому относится Любовь Успенская, которая предпочитает не комментировать происходящее с дочкой. Друг артистки, адвокат Александр Бенхин сообщил, что та очень переживает. "Конечно, материнское сердце болит. Проще делать вид, что ее это не беспокоит, не осуждать и не комментировать, чтобы дочь с ней хоть как-то контактировала. Понятно, что Любе больно, она человек другого поколения, принять и понять такое никогда не сможет", – объяснил он.

Юрист уверен, что волноваться за Татьяну Плаксину не нужно. "Все с ней будет в порядке. Она просто на другой волне развития, пользуется всевозможными препаратами. Опуститься Тане тоже не дадут. А в остальном – вот такая она, особенная", – заключил друг Любови Успенской.