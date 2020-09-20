"Вокруг одни скоты": Тюльпанова встала на защиту Успенской

27-летняя экс-возлюбленная Александра Кержакова не смогла пройти мимо скандального заявления подписчиков Любови Залмановны.
Дочь российского политика была в ярости, когда узнала, что честь наследницы великой певицы вновь пытаются осквернить. Татьяну Плаксину в очередной раз высмеяли в Интернете.
Поклонники Любови Успенской устроили общественную порку ее родственницы, опубликовав кадры, на которых отчетливо видно, как дочь певицы проводит время на другом краю Земли.
"Люба – родной и дорогой моему сердцу человек. То, что ее дочь Таню опять разнесли по всем желтым СМИ и федеральным каналам – скотство. В жизни случается всякое. Эта прекрасная молодая девушка сейчас находится в таком положении", – публично высказалась Милана.
Тюльпанова добавила, что Успенская не виновата в жизненных проблемах дочери. По словам экс-супруги футболиста, Люба – прекрасная мама. Певица хорошо общается с сыном Миланы и часто проводит с ним время.
Напомним, что Любовь Успенская является крестной матерью дочери члена Совета Федерации. Тюльпанова не скрывает, что наведывается в гости к солистке.
Стоит отметить, что несколько лет назад СМИ приняли трехлетнего мальчика за ребенка, усыновленного Любовью.
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