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"Закалывали, травили и всячески издевались": дочь Успенской сделала заявление после своих странных действий

Любовь Успенкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На днях в Сети появилось видео, на котором единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина босиком ходит по улице, заглядывает в окна кафе, а затем садится прямо на дорогу и принимает йогическую позу. Разразился скандал. Очевидцы убеждены, что наследница артистки явно чем-то пьяна. Сама Татьяна Плаксина прокомментировала шумиху.
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По некоторым данным, этот ролик обнародовала актриса Екатерина Мельник. Татьяна Плаксина весьма жестко "приложила" женщину. Досталось и Любови Успенской. "Лично для меня самое страшное во всем этом происшествии с Екатериной Мельник это то, что в ее лице – я увидела собственную Мать... Моложавую женщину с искусственной мимикой которая высмеивать чужую боль. (Ну в моем случае – сначала не чужую) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась единственная дочь Любови Успенской.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Далее Татьяна Плаксина вспомнила, как пару лет назад при загадочных обстоятельствах сломала челюсть и лишилась нескольких зубов. По словам Любови Успенской, дочь упала с велосипеда в Коста-Рике. После этого Татьяна Плаксина проходила лечение в Словении и Швейцарии. Но, по всей видимости, все без толку. Похоже, у молодой женщины так и не достает зубов.

Самое интересное, что дочь артистки убеждена, что все это лечение было направлено на то, чтобы сделать ей хуже. Татьяна считает, что она еле выжила.

"У меня были ужасные травмы, я еле осталась живой. По крайней мере я ровно год боролась чтобы выжить. На меня будто наехали грузовиком – а потом ещё издевались морально и физически, высмеивали мою боль, делали ненужные операции которые потом пришлось исправлять, гоняли по реб центрам и психушкам – где меня закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя моим переломам исцеляться и высасывая из меня оставшиеся жизненные силы... я была на грани", – пожаловалась Татьяна Плаксина.

Она прокомментировала и свое участие в различных телевизионных шоу, где вначале обвинила мать в многолетнем давлении и унижениях, а потом картинно просила прощения. "Голодные волки шоу бизнеса полностью охватили сознание моей матери и хотели меня либо заткнуть (как свободного творца) либо загнать в свою шайку лейку трех минутных песен", – заключила дочь Любови Успенской.

Отметим, что сейчас Татьяна Плаксина живет в Америке, куда сбежала от матери. Та в ответ лишь махнула рукой и заявила, что больше не желает ее знать.

Автор: 21 сентября 2020, 12:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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