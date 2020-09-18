Дочь Любови Успенской в странном состоянии сняли на улице

В Сети появились кадры, на которых запечатлена единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина. Молодая женщина, прогуливающаяся по улице американского города, заглядывает в окна зведений, а потом садится прямо на дорогу.

Татьяна Плаксина живет в Америке. Она буквально сбежала туда после громкого скандала с матерью, популярной артисткой Любовью Успенской. В конце зимы дочь певицы на всю страну пожаловалась на многолетние давление, унижения и даже насилие со стороны Любови Успенской.

Разразился скандал. Тогда артистка была вынуждена выступить с заявлением, что после того, как Татьяна Плаксина при загадочных обстоятельствах упала с велосипеда и сломала себе челюсть, лишилась зубов, то впала в депрессию, пристрастилась к запрещенным веществам.

Так и не сумев наладить отношения с больной дочкой, Любовь Успенская признала свое поражение и предпочитает больше не реагировать на те новости, касающиеся Татьяны Плаксиной, которые периодически возникают в Сети. Однако сейчас ситуация явно вышла из-под контроля.

Появилось видео, на котором дочь Любови Успенской идет по улице в Лос-Анджелесе, заглядывает в окна кафе и прочих заведений, садится прямо на дороге в позу лотоса и застывает. Странные действия Татьяны Плаксиной сопровождаются комментариями очевидцев. "Боже, это же дочка Любы Успенской!" – говорят ошеломленные люди.

Чем конкретно в Америке занимается Татьяна Плаксина, точно никто не знает. В США молодая женщина уехала якобы к отцу, вот только вряд ли он сам имеет представление о ее жизнедеятельности. Сама Таня ведет свою страничку в "Инстаграм", куда выкладывает фотографии собственных картин, сюжет которых многим кажется труднопонимаемым. Плаксина же пытается их продавать. Говорят, это у нее выходит с трудом.

В разное время дочь Любови Успенской занималась не только живописью, но и разрисовывала одежду, пыталась петь. Она неплохо играет на пианино, знает несколько языков. Отметим, что к своим годам (а Татьяне уже больше 30 лет) Плаксина не обзавелась ни семьей, ни ребенком.