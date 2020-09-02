Первая жена была рада роману Андреева с Селезневой

Владимир Андреев скончался на прошлой неделе в возрасте 90 лет. О последних днях актера рассказала его жена Наталья Селезнева. По ее словам, артист страдал от ишемической болезни сердца, поэтому неважно себя чувствовал.
Селезнева прожила в браке с Андреевым больше 50 лет. Они познакомились в 1968 году во время съемок фильма "Калиф-аист" и в скором времени сыграли свадьбу. Тогда у супругов родился сын Егор.
За Владимира Алексеевича была счастлива его первая жена Наталья Архангельская. В беседе с журналистами актриса призналась, что с легкостью рассталась с Андреевым после семи лет совместной жизни. Актер несколько раз уходил от возлюбленной, но возвращался.
В какой-то момент супруги приняли решение расстаться окончательно, по-дружески. После развода Архангельская и Андреев продолжали играть в одном театре. Например, до пандемии коронавируса они были задействованы в спектакле "Счастливчики".
Архангельская отметила, что с Селезневой она также в хороших отношениях. Между актрисами никогда не было ревности.
Напомним, 2 сентября в театре имени Ермоловой простились с Владимиром Андреевым. На панихиде, кроме Натальи Селезневой, были замечены Александр Ширвиндт и Марк Розовский.
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