Сердце не выдержало: Андреев умер после новости о присуждении главной награды страны

Сегодня все поклонники театра и кино осиротели. Из жизни ушел великий русский актер, режиссер и педагог Владимир Андреев. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

27 августа президент Московского драматического театра им. Ермоловой Владимир Андреев отметил 90-летие. А уже через два дня он умер после микроинсульта.

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По роковому стечению обстоятельств умер актер, режиссер и педагог после того, как узнал о присуждении ему главной государства высшей награды страны – ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Таким образом, он стал полным кавалером этого ордена. Увы, теперь награду на церемонии в Кремле получит, очевидно, вдова Владимира Андреева – актриса Наталья Селезнева.

Не дожил он и еще до одного важного для себя события. Ежегодно в канун дня города в столице вручается Премия правительства Москвы в области искусства. А он был на протяжении двух десятков лет председателем жюри и подходил к этой работе очень серьезно. Об этом на панихиде рассказал председатель комитета по культуре Москвы Александр Кибовский.

Многие из лауреатов прошлых лет 2 сентября пришли проситься с Андреевым в театр Ермоловой. Похоронят Владимира Алексеевича на Троекуровском кладбище столицы.