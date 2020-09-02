Названо место прощания с Борисом Клюевым

Прощание с народным артистом Борисом Клюевым состоится в Малом театре в Москве, передает Life.ru. Его директор Тамара Михайлова уточнила, что дата траурного мероприятия пока неизвестна.
Напомним, о том, что Борис Клюев умер, стало известно поздним вечером 1 сентября. Актеру было 76 лет и он сражался с тяжелым заболеванием. Тем не менее, для многих его уход стал неожиданностью.
Зрители любят и помнят Бориса Клюева за роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" и "Шерлок Холмс". Молодое поколение знает актера благодаря сериалу "Воронины".
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