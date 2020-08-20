Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Четверг
20 августа
Лента новостей
15:41
Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие
15:33
Наталья Рудова обрушилась на известного политика: Сожри себя!
15:28
Песков отреагировал на известие об отравлении Навального
15:22
"Сейчас выведем из зала": прощание с Легкоступовой обернулось страшным скандалом
15:10
Российский генерал оценил вероятность войны с США за Белоруссию
15:00
Варнава раскрыла подробности интимной жизни с Хрусталевым: В процессе я заснула
14:57
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
14:45
Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине
14:43
Есть видео: адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей
14:39
В Китае признали безопасной российскую вакцину от COVID-19
14:23
Безутешная дочь принесла клятву у гроба Валентины Легкоступовой
14:16
Погребняк устроила эротическую фотосессию с мужем в отеле: Слишком горячие!
14:14
"Я умру за них": дочь Успенской удивила словами о семье после конфликта с матерью
14:14
Продюсер сериала "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом сообщил о переменах во втором сезоне
14:09
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
13:58
"Это очень позорно": Самбурская рассказала о своих изъянах
13:57
Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной
13:56
Пожилую мать на скорой увезли с похорон Легкоступовой
13:47
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
13:43
Резко похудевшая Дубцова намекнула на помощь пластического хирурга
13:31
Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева
13:30
Стало известно о второй дочери Успенской
13:27
Какой ужас: люди падают в обморок у гроба Легкоступовой
13:16
Эксперт рассказал о способах распознать звонок от мошенников
13:15
"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой
13:07
История любви Высоцкой и Кончаловского: Пигмалион и Галатея?
13:01
"Откуда он вообще взялся?!": Царикати обвинил мужа в смерти Легкоступовой
12:49
Больше доверия: пенсионерка Пугачева "побила" 52-летнюю Валерию
12:41
"Между нами всегда стоял Игорь": почему не сложились отношения у Серова и сестры Крутого
12:37
Звезду "Великолепного века" Мерьем Узерли запечатлели топлес: Сулейман бы дар речи потерял
12:28
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
12:15
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
12:08
В России ожидается рост цен на продукты из-за второй волны коронавируса
11:58
Развод с Муцениеце тяжело дается Прилучному: Бывают вещи, которые выбивают из колеи
11:52
Куда поехать на выходные: 7 вариантов путешествий по России
11:50
Умеет ходить и вызывать рак: в России нашли очень опасный гриб
11:24
Названы самые часто задаваемые в России вопросы на собеседованиях
11:20
"Артемий, что с Вами?": россияне негодуют из-за слов Лебедева об "уродстве" памятника "Родина-мать зовет!"
11:13
Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова об измене мужа с подругой: Все, что ни делается, к лучшему!
11:07
Ученые доказали пользу музыки в лечении больных коронавирусом
11:06
Рецепт хинкали с говядиной и телятиной
10:35
"Давай, рубай!": казак прошелся саблей по огурцу Зеленского (видео)
10:32
Названы самые высокооплачиваемые профессии с удаленной работой
10:24
Ребенок погиб от удара молнии в Кузбассе
10:20
"Кругом молодые и очень красивые актрисы": Собчак тревожно из-за Богомолова
10:06
В России одной группе автомобилей разрешат ездить по выделенной полосе
09:47
Находящийся в реанимации с отравлением Алексей Навальный впал в кому
09:21
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал
09:19
Врач рассказал об осложнениях у Валентины Легкоступовой
09:16
Пенсионерам пообещали выплаты к праздникам: Кто получит надбавку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова
Шоу-бизнес

"Я умру за них": дочь Успенской удивила словами о семье после конфликта с матерью

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. www.instagram.com/uspenskayalubov_official.
Вскрылись новые странности дочери Любови Успенской. Татьяна Плаксина выразила противоречивые эмоции.
прочитано 438 раз

В личном инстаграм-аккаунте девушка разместила архивный снимок с отцом и матерью. И если после скандала с певицей Татьяна Плаксина посвящала ей негативные публикации, то сейчас все чаще признается в любви. "Я очень люблю свою семью... Я умру за них", – написала дочь Любови Успенской.

ПО ТЕМЕ

Стало известно о второй дочери Успенской

"Извращенцы": обнажившаяся дочь Успенской обиделась на соседей

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Фолловеры удивились столь резкой перемене. Они надеются, что теперь, когда у девушки совсем другое настроение, она помирится со своей звездной матерью.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что у дочери проблемы с психикой, сообщала о ее депрессиях и склонности к самоубийству. Однако Татьяна Плаксина яростно опровергала подобные слова.

Как писали "Дни.ру", недавно дочь исполнительницы возмутила реакция соседей на то, что она находилась на собственном балконе топлес. Американцы сочли такое поведение непристойным. Девушка недоумевает: какая может быть свобода, если все боятся женского тела? Дочь певицы назвала соседей извращенцами и фашистами.

Напомним, что в 2019 году Любовь Успенская заикнулась о пополнении в семье. Артистка планировала прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость подыскивала суррогатную мать и доноров материала. Решение звезды российского шансона было раскритиковано россиянами.

Автор: 20 августа 2020, 14:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

Шоу-бизнес

"Сейчас выведем из зала": прощание с Легкоступовой обернулось страшным скандалом
Варнава раскрыла подробности интимной жизни с Хрусталевым: В процессе я заснула
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине

Модель показала самого важного человека в своей жизни
Шоу-бизнес

"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой

Юрий Фирсов шептал "Прости!"
Шоу-бизнес

"Я умру за них": дочь Успенской удивила словами о семье после конфликта с матерью

Татьяна Плаксина сделала странное заявление
Шоу-бизнес

Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной

Что сделал муж артистки с ее и прочими фото

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года
Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+