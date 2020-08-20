"Я умру за них": дочь Успенской удивила словами о семье после конфликта с матерью

Вскрылись новые странности дочери Любови Успенской. Татьяна Плаксина выразила противоречивые эмоции.



В личном инстаграм-аккаунте девушка разместила архивный снимок с отцом и матерью. И если после скандала с певицей Татьяна Плаксина посвящала ей негативные публикации, то сейчас все чаще признается в любви. "Я очень люблю свою семью... Я умру за них", – написала дочь Любови Успенской.

Фолловеры удивились столь резкой перемене. Они надеются, что теперь, когда у девушки совсем другое настроение, она помирится со своей звездной матерью.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что у дочери проблемы с психикой, сообщала о ее депрессиях и склонности к самоубийству. Однако Татьяна Плаксина яростно опровергала подобные слова.

Как писали "Дни.ру", недавно дочь исполнительницы возмутила реакция соседей на то, что она находилась на собственном балконе топлес. Американцы сочли такое поведение непристойным. Девушка недоумевает: какая может быть свобода, если все боятся женского тела? Дочь певицы назвала соседей извращенцами и фашистами.

Напомним, что в 2019 году Любовь Успенская заикнулась о пополнении в семье. Артистка планировала прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость подыскивала суррогатную мать и доноров материала. Решение звезды российского шансона было раскритиковано россиянами.

