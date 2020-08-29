Раздетая дочь Успенской обратилась к президенту

Девушка любит завлекать публику пикантными снимками в своем инстаграм-аккаунте. Сегодня Татьяна поделилась с подписчиками кадром в жанре ню. На камеру дочь Любови Успенской позировала рядом с роялем. На снимке Плаксина склонилась над клавишами и слегка приоткрыла рот. От одежды наследница певицы решила отказаться и лишь завязала на голове платок.Пост выполнен в черно-белом формате с использованием фотоэффектов. К нему девушка добавила подпись "Victory awaits Us, Mr. President" ("Победа ждет нас, господин президент", – Прим. ред.) и отметила аккаунт Дональда Трампа. Так Татьяна выразила гражданскую позицию по отношению к американской власти, сейчас она проживает в США. Плаксина закрыла возможность комментирования снимка и не дала подписчикам выразить свое мнение о кадре в микроблоге.
Ранее дочь Любови Успенской размещала в инстаграм-аккаунте фото с небритыми подмышками и странной подписью. Тогда пользователи Сети решили, что у Татьяны психические проблемы и посоветовали девушке лечиться. Неоднозначный кадр девушка решила удалить.
Напомним, что стало известно о второй дочери певицы Успенской. Оказалось, что это Милана Тюльпанова, бывшая жена Александра Кержакова. 27-летняя девушка является не родной, а крестной дочерью артистки. Любовь Успенская поддерживает близкие и теплые отношения со своей крестницей.
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