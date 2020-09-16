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Сделано заявление о ссоре принца Гарри с королевской семьей

Сделано заявление о ссоре принца Гарри с королевской семьей

Принц Гарри. Фото: Mattel/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
15 сентября принц Гарри отмечает день рождения. Ему исполнилось 36 лет. По традиции королевская семья публично поздравила герцога Сассекского с событием. Поклонникам же показалось, что эти пожелания были неискренними.
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Отношения принца Гарри с родственниками испортились, когда он заявил о своем намерении отказаться от королевских обязанностей и вместе с Меган Маркл и сыном Арчи покинуть Великобританию. Вскоре герцоги Сассекские улетели в Канаду, а затем – в США, где окончательно обосновались.

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По слухам, некоторые члены королевской семьи холодно относятся к Маркл. Они убеждены, что именно она надоумила супруга перебраться в другую страну. Гарри же неоднократно говорил: эта инициатива исходила от него.

Известно, что со временем герцогу Сассекскому удалось наладить отношения с братом. Во время самоизоляции они общались по видеосвязи. Принц Чарльз, в свою очередь, помог сыну купить дом в Санта-Барбаре.

Казалось, связь между родственниками наладилась, но своими поздравлениями королевская семья спровоцировала появление новых слухов о ссоре с Гарри.

В инстаграм-аккаунте герцогов Кембриджских была опубликована фотография, на которой запечатлены счастливые братья и Кейт Миддлтон в момент бега. Под снимком же написали: "Поздравляем принца Гарри с днем ​​рождения".

Пользователи Сети сочли странным небольшое количество слов в адрес принца. "Мне кажется, Гарри заслуживает большего", "Написано без искренности", – отметили они.

Интересно, что в инстаграм-аккаунтах принца Чарльза и Елизаветы II появились похожие поздравления, и ни на одном из обнародованных кадрах нет Меган. Остается надеется, что родные более охотно общались с Гарри в день его 36-летия.

Автор: 16 сентября 2020, 06:49 Источник: Instagram
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