Сделано заявление о ссоре принца Гарри с королевской семьей

Отношения принца Гарри с родственниками испортились, когда он заявил о своем намерении отказаться от королевских обязанностей и вместе с Меган Маркл и сыном Арчи покинуть Великобританию. Вскоре герцоги Сассекские улетели в Канаду, а затем – в США, где окончательно обосновались.
По слухам, некоторые члены королевской семьи холодно относятся к Маркл. Они убеждены, что именно она надоумила супруга перебраться в другую страну. Гарри же неоднократно говорил: эта инициатива исходила от него.
Известно, что со временем герцогу Сассекскому удалось наладить отношения с братом. Во время самоизоляции они общались по видеосвязи. Принц Чарльз, в свою очередь, помог сыну купить дом в Санта-Барбаре.
Казалось, связь между родственниками наладилась, но своими поздравлениями королевская семья спровоцировала появление новых слухов о ссоре с Гарри.
В инстаграм-аккаунте герцогов Кембриджских была опубликована фотография, на которой запечатлены счастливые братья и Кейт Миддлтон в момент бега. Под снимком же написали: "Поздравляем принца Гарри с днем рождения".
Пользователи Сети сочли странным небольшое количество слов в адрес принца. "Мне кажется, Гарри заслуживает большего", "Написано без искренности", – отметили они.
Интересно, что в инстаграм-аккаунтах принца Чарльза и Елизаветы II появились похожие поздравления, и ни на одном из обнародованных кадрах нет Меган. Остается надеется, что родные более охотно общались с Гарри в день его 36-летия.
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