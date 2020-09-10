Меган Маркл устроила принцу Гарри скандал в ресторане

Герцоги Сассекские влипли в очередной скандал. Их перебранка в одном из ресторанов рядом с их новым домом в Санта-Барбаре не осталась незамеченной обывателями и журналистами.
На эмоциях принц Гарри и Меган Маркл как будто не замечали окружающих, выясняя отношения. Муж экс-актрисы в какой-то момент сорвался: встал из-за стола и ушел. Его супруга же осталась в заведении и продолжила пить вино. Судя по ее виду, она не сильно расстроилась из-за отсутствия избранника и его испорченного настроения.
"На Гарри не было лица", – рассказали свидетели произошедшего. Предположительно, ссора герцогов Сассекских произошла из-за места жительства. Ранее появилась информация, что принцу Гарри не очень нравится в США, и если бы не Меган Маркл, он давно бы вернулся на Родину в Великобританию.
Как писали "Дни.ру", знаменитая чета недавно основала собственную продюсерскую компанию и заключила многомиллионный договор со студией Netflix. По некоторым данным, контракт может принести Меган Маркл и принцу Гарри не меньше ста миллионов долларов.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри больше не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании. Они отказались от полномочий 1 апреля. Теперь пара вынуждена обеспечивать себя самостоятельно. А не так давно супруги купили дом в Санта-Барбаре за 14,6 миллиона долларов.
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