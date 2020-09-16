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Меган Маркл долго готовила принца Гарри к уходу из королевской семьи

Меган Маркл долго готовила принца Гарри к уходу из королевской семьи

Меган Маркл и принца Гарри. Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оказалось, что бывшая актриса Маркл долгое время вынашивала план, согласно которому принц Гарри навсегда расстанется со своей королевской семьей, где ее так невзлюбили. Меган Маркл уговорила Гарри бросить все.
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В апреле этого года Меган Маркл и принц Гарри официально объявили о том, что покидают королевский дворец и снимают с себя все полномочия королевской семьи. Пара вместе с ребенком уехала в Америку, где живет мать бывшей актрисы. Теперь же стало известно, как Меган Маркл уговорила Гарри бросить свою прежнюю жизнь.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Леди Колин Кэмпбелл в своей книге "Меган и Гарри: настоящая история" рассказала, что подготовка к "Мегзиту" началась задолго до того, как первые слухи стали появляться в прессе. Меган постепенно начала готовить супруга к тому, что ему нужно покинуть Британию и свою семью.

Автор книги ссылается на близкое окружение бывшей актрисы. По ее словам, герцогиня начала работать над своей целью практически сразу после того, как вышла за принца. Она жаловалась, что ей скучно и хотелось бы заняться чем-то интересным, пишет 7Дней.ру. Однако королевская семья не приемлет никаких коммерческих проектов, как этого хотелось герцогине. В итоге Меган Маркл уговорила Гарри.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри больше не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании. Они сложили свои полномочия 1 апреля. Теперь пара должна обеспечивать себя самостоятельно. Не так давно супруги купили дом в Санта-Барбаре за 14,6 миллиона долларов.

Недавно "Дни.ру" писали о том, что у Меган Маркл и принца Гарри произошла крупная семейная ссора на глазах у всех в одном из американских ресторанов. У них все чаще стали происходить конфликты. Как Меган Маркл уговорила Гарри уехать с ней в Америку, для многих остается загадкой.

Автор: 16 сентября 2020, 00:08 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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