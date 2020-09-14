"Парализованный кузнечик": пустившуюся в пляс Рудковскую высмеяли

Яна Рудковская вновь дала повод себя потравить. Продюсер оконфузилась на светской вечеринке.

Знаменитость в числе других звезд побывала на дне рождения медиаменеджера Армана Давлетярова. Праздник прошел в столичном ресторане. Селебрити ближе к ночи вышли на танцпол, чтобы как следует оторваться.



Яна Рудковская зажигала в компании своего подопечного – Димы Билана. Видео с вечеринки она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Но вместо комплиментов продюсер увидела в свой адрес море критики. Подписчики звезды посчитали, что она выглядела абсолютно "деревянной" на фоне пластичного певца.

Фолловеры назвали танцы бизнесвумен полным "провалом". "Такая фигура шикарная, но танцуете просто как дерево", "Что за танцы динозавров? Судорогой что ли свело?", "Танцы – это не ваше! Бросьте и больше не пробуйте", "Парализованный кузнечик", – высмеяли Яну Рудковскую пользователи соцсети.

Отметим, ранее в Сети поползли слухи, что 45-летняя Яна Рудковская может быть беременна. Ранее она говорила о том, что очень хочет снова стать матерью. Напомним, продюсер замужем за прославленным фигуристом Евгением Плющенко. У них есть общий сын Саша – мальчику семь лет.

Также у Яны Рудковской есть еще двое сыновей от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным – Андрей и Никита. Продюсеру пришлось бороться с экс-супругом за возможность забрать наследников к себе. Сейчас они живут вместе с ней.