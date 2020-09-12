Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы

В то время, как актриса борется с онкологией, ее возлюбленный всеми силами пытается ускорить процесс выздоровления избранницы. Фигурист работает не покладая рук, а все свободное время тратит на общение с любимой.
Сегодня у супругов знаменательная дата. Заворотнюк и Чернышев отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы.
В сентябре 2008 года молодожены официально связали себя брачными узами и поклялись не расставаться до конца своих дней. Для Анастасии Заворотнюк этот союз стал третьим, но только фигурист смог по-настоящему осчастливить девушку.
"Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни и привычки. Ваша любовь – это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили", – высказались многочисленные поклонники звездной пары.
В личном блоге Заворотнюк тоже появилась совместная фотография с мужем. Стоит отметить, что Анастасия познакомилась с фигуристом на съемках шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон".
В одном из интервью актриса призналась, что сразу же почувствовала взаимную симпатию и попыталась подружиться с Чернышевым.
По словам Заворотнюк, между ними моментально вспыхнула страсть. С того момента звездная пара не расставалась.
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