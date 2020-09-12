Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы

Их союз мог бы стать лучшим примером для написания очередной сказки. Несмотря на жизненные трудности, два любящих человека смогли сохранить свой брак. Уже 12 лет Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев рука об руку следуют по нелегкому пути.

В то время, как актриса борется с онкологией, ее возлюбленный всеми силами пытается ускорить процесс выздоровления избранницы. Фигурист работает не покладая рук, а все свободное время тратит на общение с любимой.

Сегодня у супругов знаменательная дата. Заворотнюк и Чернышев отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы.

В сентябре 2008 года молодожены официально связали себя брачными узами и поклялись не расставаться до конца своих дней. Для Анастасии Заворотнюк этот союз стал третьим, но только фигурист смог по-настоящему осчастливить девушку.

"Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни и привычки. Ваша любовь – это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили", – высказались многочисленные поклонники звездной пары.

В личном блоге Заворотнюк тоже появилась совместная фотография с мужем. Стоит отметить, что Анастасия познакомилась с фигуристом на съемках шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон".

В одном из интервью актриса призналась, что сразу же почувствовала взаимную симпатию и попыталась подружиться с Чернышевым.

По словам Заворотнюк, между ними моментально вспыхнула страсть. С того момента звездная пара не расставалась.