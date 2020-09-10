Народ закидал камнями показавшего новую подругу певца Шуру

Похудев на 30 килограммов, Шура стал чаще публиковать снимки в "Инстаграм". Из-за этого кажется, что жизнь певца превратилась в более насыщенную и интересную. Например, недавно артист совершил путешествие на большом воздушном шаре вместе с друзьями.
Позже Медведев выложил снимок, на котором он запечатлен с Анастасией. Певец и блогер позировали на фоне живописного пейзажа, который открывался с высоты. "Солнечные дни позади, но в душе тепло", – подписал фотографию Шура.
Пользователи Сети обратили внимание на неестественность девушки: у нее пухлые губы, большие глаза и очень гладкая кожа. По мнению подписчиков, Анастасия слишком увлеклась пластическими операциями.
Другие же нашли простое объяснение кукольной внешности подруги Шуры: на снимке много фотошопа. "Сначала подумала, что деваха резиновая", "Она настоящая?", "Она надувная?", "Я думала, он куклу держит", "Две пластмассы", – написали фолловеры.
Напомним, недавно эксперт оценил новую внешность Шуры. Стилист не только похвалил певца за похудение, но и посоветовал избавиться от старых вещей.
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