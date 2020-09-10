"Лена Летучая уже не та": новый образ Шуры подняли на смех

На днях популярный исполнитель стал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Артист примерил длинную белую рубашку, черные леггинсы и ботинки того же цвета. Образ он завершил большими очками в черной оправе.
Для выхода в свет певец Шура даже сменил прическу – отрастил волосы и перекрасил их в светлый цвет. Многие пользователи отметили, что в таком виде артист стал похож на телеведущую Лену Летучую.
"Лена Летучая уже не та", "Подумал, это постаревшая Клава Кока (блогер и певица. – Прим.ред.) или Лена Летучая", – пошутили комментаторы.
Другие подписчики сравнили звезду с Лаймой Вайкуле, Глюкозой и даже с Бабой Ягой. А один пользователь предложил отобрать награду "Женщина года" у рэпера Моргенштерна и вручить ее певцу Шуре.
Звезда сбросила 28 килограммов за время самоизоляции. В беседе с НТВ артист поведал, что смог похудеть благодаря силе воли. "Я во многом себя ограничивал. "Когда хочешь хорошо выглядеть, можно от всего отказать", – сказал певец Шура.
Стилист Лусабер Вартазарян порекомендовала похудевшему певцу избавиться от объемных вещей в гардеробе. Модный эксперт также похвалила звезду за то, что она носит пиджаки с джинсами и кроссовками.
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