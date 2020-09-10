Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес

"Мои молитвы с Михаилом!": Цискаридзе поделился криком души из-за осужденного Ефремова

Николай Цискаридзе. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Танцор призвал оставить в покое осужденного на восемь лет тюремного заключения в колонии общего режима Михаила Ефремова. Он удивлен, с каким остервенением россияне даже после вынесения приговора продолжают травить устроившего смертельное ДТП актера.
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О завершении громкого дела звезды театра и кино Николай Цискаридзе эмоционально высказался в своем инстаграм-аккаунте. Он осудил людей, которые продолжают обсуждать и хаять Михаила Ефремова, который отправится за решетку.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Артист балета отметил, что даже среди его знакомых нашлись те, кто злорадствует по поводу приговора знаменитости. Он не понимает "всей этой вакханалии". Цискаридзе добавил, что не может постичь, откуда у окружающих столько злобы и жестокости.

По его совам, Михаилу Ефремову и так тяжело и больно осознавать все то, что произошло. Танцор предложил каждому, кто осуждает артиста, заглянуть себе в душу и понять, что от трагедии никто не застрахован. Он выразил актера слова поддержки.

Звезда балета надеется, что Михаил Ефремов сможет пережить этот кошмар. "По крайней мере, мои Молитвы с Михаилом!" – заключил Николай Цискаридзе.

Напомним, 9 сентября адвокат артиста Эльман Пашаев обжаловал решение суда. Правда, сам Михаил Ефремов больше не хочет работать с защитником, поскольку считает, что именно он виноват в столь суровом вердикте суда. Семья актера сейчас ищет нового адвоката.

Автор: 10 сентября 2020, 16:06 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Получил то, что заслужил. А кому кажется, что приговор суровый, пусть поставит себя на место семьи Захарова. Если бы ваш муж/брат/сын погиб под колесами пьяного и обдолбаного негодяя, вы бы тоже молились за этого пропитого мужика?!
Гость
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Да никто его не травит. Это же вы выступаете на день по нескольку раз какой же Миша несчастный, люди высказываются, что этому несчастному самое место за решеткой, получил что заслужил. Не поднимали бы больше тему, никто бы и не высказывался. А с какой стати мы должны испытывать сочувствие к алкашу и убийце ?
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