"Мои молитвы с Михаилом!": Цискаридзе поделился криком души из-за осужденного Ефремова

О завершении громкого дела звезды театра и кино Николай Цискаридзе эмоционально высказался в своем инстаграм-аккаунте. Он осудил людей, которые продолжают обсуждать и хаять Михаила Ефремова, который отправится за решетку.
Артист балета отметил, что даже среди его знакомых нашлись те, кто злорадствует по поводу приговора знаменитости. Он не понимает "всей этой вакханалии". Цискаридзе добавил, что не может постичь, откуда у окружающих столько злобы и жестокости.
По его совам, Михаилу Ефремову и так тяжело и больно осознавать все то, что произошло. Танцор предложил каждому, кто осуждает артиста, заглянуть себе в душу и понять, что от трагедии никто не застрахован. Он выразил актера слова поддержки.
Звезда балета надеется, что Михаил Ефремов сможет пережить этот кошмар. "По крайней мере, мои Молитвы с Михаилом!" – заключил Николай Цискаридзе.
Напомним, 9 сентября адвокат артиста Эльман Пашаев обжаловал решение суда. Правда, сам Михаил Ефремов больше не хочет работать с защитником, поскольку считает, что именно он виноват в столь суровом вердикте суда. Семья актера сейчас ищет нового адвоката.
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