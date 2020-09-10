"Выступаю за приговор": известная певица жестко приложила сердобольных защитников Ефремова

"Я однозначно выступаю за приговор", – заявила собеседница "Дни.ру". Певица отметила, что тот факт, что Михаил Ефремов известный человек и неплохой артист, не дает ему право "в пьяном и нанюханном виде убивать людей".

"А тем, кто в порыве ложного великодушия начинают топить за его "божественный талант", предлагаю представить, что он сбил их ребенка или мать", – жестко приложила сочувствующих актеру Елена Князева. Она добавила, что смертельное ДТП могло случиться с кем угодно ровно с той же вероятностью, что и с погибшим аварии Сергеем Захаровым, "который тоже чей-то муж и отец". "Аминь", – резюмировала свою речь артистка.

Напомним, Михаилу Ефремову дали восемь лет тюремного заключения в колонии общего режима. Также он обязан выплатить сыну погибшего компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Сейчас артист находится в СИЗО.

Как писали "Дни.ру", смертельное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике врезался в фургон курьера службы доставки Сергея Захарова. Водитель второй машины скончался в больнице от полученных травм. По данным экспертизы, актер в момент аварии был под действием алкоголя и наркотиков.

Как писали "Дни.ру", суд над звездой длился три месяца. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Происходящее на заседаниях окрестили в народе цирком. У Михаила Ефремова нашлось много сочувствующих среди коллег. В частности, горячо защищают артиста Никита Джигурда и Иван Охлобыстин.