Опухоль и потеря зубов: почему экстремально похудел певец Шура

В отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, прибавивших вес из-за режима самоизоляции, певец Шура радикально похудел. Сказалась не только диета, но и сложности со здоровьем.

Директор артиста по имени Павел, с которым певец Шура сотрудничает более десяти лет, в откровенном интервью рассказал, как артисту удалось сбросить порядка 30 килограммов. Все началось еще в марте, когда у певца нашли опухоль.

Ее обнаружили во время операции по ушиванию грыжи. В итоге артисту прописали строгую диету. Шура отказался от крепкого алкоголя, любимой газировки, сахара.

Оказывается, до этой истории певец страдал от постоянного желания есть. "Он даже ночью ел. Представляете, не мог спать: вставал и ел в три часа ночи, в четыре. В последние годы у него какой-то жор начался. Говорил, что не может ничего поделать, потому что хочет есть – и все тут. Остановиться невозможно. Он тоннами потреблял сладкое, булки", – вспомнил директор артиста.

Разумеется, Шура пытался худеть. Он прибегал к помощи специальных таблеток, но они давали краткосрочный эффект. Потом певец набирал еще больше лишних килограммов.

Когда началась пандемия коронавируса, в результате которой отменились концерты, Шура, сидя дома, решил взяться за себя. Помощник рассказал, что он даже специально начал оставлять холодильник пустым, чтобы похудеть. Спортом артист принципиально не занимается, считая себя ленивым.

Начав есть в разы меньше, Шура стал постепенно худеть. Затем добавилась диета после удаления опухоли и ушивания грыжи. Кстати, артисту просто нечем есть – у него нет зубов.

"Он уже 13 лет чуть ли не каждый день себе делает эти зубы. Просто там неправильно было сделано, и зубы отвалились. Сейчас нашли нового врача, теперь будем вставлять импланты. Но у него в челюсти кости не хватает, зубы не могут держаться, поэтому нужно нарастить эту кость. Так что ему убрали даже временные зубы: верхние есть, а низ пустой. Он шепелявит страшно", – признался директор артиста.

Из-за отсутствия зубов Шура ест детское питание, смузи, супы, йогурты, много пьет кофе с молоком и воды. "Ему пришлось много от чего отказаться. Днем он практически ничего не ест, а только утром и вечером немного. Он говорит, что тот жор, который у него был, прошел", – отметил помощник певца. Раньше Шура весил более 100 килограммов, то сейчас уже 78.