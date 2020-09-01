Скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова

В СМИ появилось трагическое известие. Уточняется, что умерла актриса Ирина Печерникова.

Артистка не дожила до своего 75-летия. На данный момент обстоятельства кончины актрисы не уточняются. Стоит отметить, что Печерникова обрела наибольшую популярность благодаря фильмам "Каменный гость", "Доживем до понедельника" и "Два капитана.