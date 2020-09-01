Скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова

В СМИ появилось трагическое известие. Уточняется, что умерла актриса Ирина Печерникова.
Артистка не дожила до своего 75-летия. На данный момент обстоятельства кончины актрисы не уточняются. Стоит отметить, что Печерникова обрела наибольшую популярность благодаря фильмам "Каменный гость", "Доживем до понедельника" и "Два капитана.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Продалась за бриллианты