Объявлено имя нового партнера Тодоренко

В проект вернулись две ведущие – Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко. Блогер будет сотрудничать с Юлией Коваль, а супруга Влада Топалова станет вести рубрику "Орел и решка. Россия", сообщает "Экспресс-газета".
До недавнего времени было тайной, кто будет вести программу в паре с Региной Тодоренко. Оказалось, что это Тимур Родригез. Раньше он уже вел эту телепередачу. Впрочем, все новое – хорошо забытое старое...
"Мы с Региной попробовали кое-что крайне необычное. Мне понравилось, а ей нет. А вот прыжками в пропасть, как это часто бывает на съемках "Решки", мы пока не занимались", – приводит слова Родригеза ok-magazine.ru.
В конце августа этого года Регина Тодоренко спровоцировала слухи о второй беременности. Это случилось из-за того, что на телеканале "Пятница!" знаменитость ведет программу про детское здоровье "Регина+1".
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Продалась за бриллианты