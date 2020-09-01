Объявлено имя нового партнера Тодоренко

Телеканал "Пятница" раскрыл имя соведущего Регины Тодоренко в новом сезоне шоу "Орел и решка".



В проект вернулись две ведущие – Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко. Блогер будет сотрудничать с Юлией Коваль, а супруга Влада Топалова станет вести рубрику "Орел и решка. Россия", сообщает "Экспресс-газета".



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До недавнего времени было тайной, кто будет вести программу в паре с Региной Тодоренко. Оказалось, что это Тимур Родригез. Раньше он уже вел эту телепередачу. Впрочем, все новое – хорошо забытое старое...



"Мы с Региной попробовали кое-что крайне необычное. Мне понравилось, а ей нет. А вот прыжками в пропасть, как это часто бывает на съемках "Решки", мы пока не занимались", – приводит слова Родригеза ok-magazine.ru.

В конце августа этого года Регина Тодоренко спровоцировала слухи о второй беременности. Это случилось из-за того, что на телеканале "Пятница!" знаменитость ведет программу про детское здоровье "Регина+1".