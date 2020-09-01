"Я бы уже вернулся": принц Гарри рассказал о трудностях жизни в США

Принц Гарри поговорил по видеосвязи с волонтерами и сотрудниками футбольной лиги регби Rugby Football League. Общаясь со спортсменами, он заявил о желании приехать в Великобританию на чемпионат по регби. Кадры видеоконференции публикует Daily Mail.
По словам принца Гарри, мероприятие состоится в следующем году, и пропустить его он не хочет. Герцог Сассекский уже давно посетил бы отчий дом, если бы не эпидемия. Очевидно, кроме этого его ничто больше не останавливает...
"Определенно планирую вернуться. Я бы уже вернулся", – заявил внук Елизаветы II.
В ходе беседы Эклере Хэнли спросил принца, нравится ли ему жить в США, на что тот ответил утвердительно. Он в шутку отметил, что главным минусом Штатов являются трудности с доставкой спортинвентаря. Ему негде приобрести мячи для регби, чтобы научить играть своего сына.
"Мне нужно несколько мини-мячей для регби, чтобы я мог вовлечь Арчи в игру… У меня есть немного свободного пространства, и нам повезло, что оно есть", – сказал Гарри.
В январе герцог и герцогиня Сассекские сообщили о желании снять с себя полномочия королевской семьи и покинуть Великобританию. Семья уехала в США, где живет теща принца.
С середины лета герцог и герцогиня Сассекские обосновались в Калифорнии, в особняке стоимостью 15 миллионов долларов.
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