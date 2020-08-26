Уильям в бешенстве: как обнищавшие Меган Маркл и принц Гарри получили новый особняк

Несколько недель назад СМИ сообщили, что Меган и Гарри приобрели жилище за 14,6 миллиона долларов. Для поклонников эта новость была неожиданной, ведь известно, что после переезда в США знаменитая пара ограничена в финансах. Поговаривали, что внук монарха оформил ипотеку, чтобы расплатиться за дом.
Ситуацию прояснила одна из приятельниц Меган Маркл. Подруга невестки королевы раскрыла журналистам финансовый источник четы. Как оказалось, за особняк заплатил отец Гарри – принц Чарльз. Дом в Санта-Барбаре был куплен на личные средства наследника престола.
Приобретение жилища для Гарри очень расстроило его старшего брата Уильяма. Поговаривают, что герцог Кембриджский пришел в ярость, узнав, что сделал его отец. Уильям не понимает, за какие заслуги Гарри получил дорогой презент.
Случившееся добавило напряжения в отношения родственников. Братья давно в ссоре. Они разругались, когда Гарри решил сложить с себя полномочия члена королевской семьи и уехать в Америку. Герцог Кембриджский расценил поступок родственника как предательство.
Напомним, новое жилище принца Гарри и Меган Маркл находится в пригороде Санта-Барбары. В этом живописном районе живут только очень состоятельные люди. Участок внука британской королевы занимает два гектара. Площадь нового дома четы – две тысячи квадратных метров.
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