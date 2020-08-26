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Шоу-бизнес
Уильям в бешенстве: как обнищавшие Меган Маркл и принц Гарри получили новый особняк

Уильям в бешенстве: как обнищавшие Меган Маркл и принц Гарри получили новый особняк

Меган Маркл. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри осваиваются в новом роскошном доме. По слухам, особняк в Санта-Барбаре внуку британской королевы достался даром.
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Несколько недель назад СМИ сообщили, что Меган и Гарри приобрели жилище за 14,6 миллиона долларов. Для поклонников эта новость была неожиданной, ведь известно, что после переезда в США знаменитая пара ограничена в финансах. Поговаривали, что внук монарха оформил ипотеку, чтобы расплатиться за дом.

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Ситуацию прояснила одна из приятельниц Меган Маркл. Подруга невестки королевы раскрыла журналистам финансовый источник четы. Как оказалось, за особняк заплатил отец Гарри – принц Чарльз. Дом в Санта-Барбаре был куплен на личные средства наследника престола.

Приобретение жилища для Гарри очень расстроило его старшего брата Уильяма. Поговаривают, что герцог Кембриджский пришел в ярость, узнав, что сделал его отец. Уильям не понимает, за какие заслуги Гарри получил дорогой презент.

Случившееся добавило напряжения в отношения родственников. Братья давно в ссоре. Они разругались, когда Гарри решил сложить с себя полномочия члена королевской семьи и уехать в Америку. Герцог Кембриджский расценил поступок родственника как предательство.

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Напомним, новое жилище принца Гарри и Меган Маркл находится в пригороде Санта-Барбары. В этом живописном районе живут только очень состоятельные люди. Участок внука британской королевы занимает два гектара. Площадь нового дома четы – две тысячи квадратных метров.

Автор: 26 августа 2020, 04:03 Источник: 7 Дней.ru • Требует проверки

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