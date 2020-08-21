Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли на связь из нового дома

Вопреки слухам, принц Гарри и Меган Маркл преодолели сложный этап в своей жизни. Переехав в собственный дом в Санта-Барбаре, герцоги Сассекские вновь стали заниматься общественными делами. На днях они пообщались с молодыми лидерами Королевского Фонда Содружества и обсудили его деятельность.

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