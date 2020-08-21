Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли на связь из нового дома

Принц Гарри и Меган Маркл начали самостоятельную жизнь в апреле этого года. Сначала у звездной четы дела шли не очень хорошо. По слухам, им не хватало денег. Средства тратились на аренду дома в Лос-Анджелесе и телохранителей. Кроме того, герцоги Сассекские искали возможности заработка.
С покупкой особняка в Южной Калифорнии звездной чете, по слухам, помог принц Чарльз. Дом был приобретен у российского миллиардера Сергея Гришина за 14,5 миллионов долларов. Журналисты также узнали адрес Гарри и Меган.
17 августа герцоги Сассекские из своего дома присоединились к онлайн-конференции Королевского Фонда Содружества. Во время беседы Гарри и Меган несколько раз упомянули Елизавету II, ласково назвав ее бабушкой. Также Маркл счастлива, что ей выпала честь "продолжить наследие Ее Величества".
Очевидно, что несмотря на конфликт, который произошел в королевской семье в начале года из-за "мегзита", герцоги Сассекские очень дружны с родственниками.
Напомним, на днях один из авторов книги "Гарри и Меган: В поисках свободы" рассказал, что принц Уильям был очень обижен на брата, который принял решение отказаться от монарших обязанностей. Герцоги Кембриджский и Сассекский якобы не общались полгода.
Популярные темы форума
Вонь
Как вы относитесь к танцам на шесте?
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Легкоступова скончалась
А вы бы хотели богатого?
Ассоциации с именем Лера?
Кого вы считаете сексуальным?
эффектная внешность
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Разборки в семье Алибасовых.