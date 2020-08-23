Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после переезда

Меган Маркл и принц Гарри стали членами организации Baby2Baby, которая на безвозмездной основе снабжает нуждающиеся семьи детской одеждой, питанием, а также различными принадлежностями для учебы. Поэтому звездная чета присоединилась к акции на территории одной из начальных школ в Лос-Анджелесе.
Это стало первым появлением герцогов Сассекских на публике после того, как они отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Несмотря на жару, Гарри и Меган работали энергично: вручали детям подарки, а также охотно общались. Они соблюдали необходимые во время пандемии коронавируса меры предосторожности – надели маски и перчатки.
Кстати, Baby2Baby – давние друзья герцогов Сассекских. Когда Меган родила сына Арчи, она отказалась от подарков. Она сочла перевод денежных средств в эту благотворительную организацию более уместной тратой.
Напомним, недавно принц Гарри и Меган переехали из арендованного дома в Лос-Анджелесе в особняк, который они купили в Санта-Барбаре у российского миллиардера за 14,5 миллионов долларов. Звездная чета уже выходила на связь с нового места жительства.
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