Похудевшего Шуру призвали выбросить из гардероба вещи для пышных людей

В прошлом месяце Шура рассказал, что ему удалось похудеть на 28 килограммов. Благодаря новой фигуре гардероб артиста также потерпел изменения.

По мнению стилиста Лусабера Вартазаряна, Шура стал выглядеть гораздо приличнее. Раньше артист носил тонкие кофты и футболки – единственное, что он мог подобрать на свою объемную фигуру. Теперь же певец может следовать последним трендам и демонстрировать свое чувство стиля.

Эксперту нравится, как Шура сочетает пиджак с кроссовками и джинсами. При этом в форме и фактуре остается верен себе: он сильно притален и сделан из темного бархата, заметил Вартазарян.

Однако артист иногда возвращается к старым вещам. Лусабер же считает, что Шуре не стоит прятать похудевшее тело за балахонами, ведь лишние килограммы могут появиться вновь.

"Сегодня он наконец может себе позволить одеваться по-человечески. Шура делился, как ему сложно сбросить лишний вес, тем обиднее видеть, что иногда он все-таки носит вещи из прежнего гардероба", – сказал стилист.

Фотографию, на которой Шура предстал похудевшим, ранее показывали "Дни.ру". Тогда артист получил массу комплиментов от поклонников. Некоторые же сказали, что не сразу узнали звезду 90-х.