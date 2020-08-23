Поклонники перестали узнавать 45-летнего Шуру

Звезды российского шоу-бизнеса с ужасом вспоминают карантин в период бушующей пандемии коронавируса. Десятки народных артистов не узнали себя, когда вышли на улицу после двухмесячного заточения. И только Шура смог похвастаться идеальной физической формой. В чем же секрет эстрадного певца?

Шура сделал практически невозможное. Исполнитель скинул лишние килограммы и перестал быть похожим на самого себя.

В то время как Александр Медведев хвастается обновленным внешним видом, многочисленная аудитория все гадает, как же их кумиру удалось похудеть за столь короткий временной промежуток.

Эстрадный певец уверен, что здоровому похудению любые возрасты покорны. Еще в июле Шура публично заявил, что потерял около 28 килограммов.

Теперь исполнитель может признаться, что было самым тяжелым в бою с лишним весом. По словам Александра Медведева, он долгое время не мог отказаться от сахара.

Стоит отметить, что Шура всегда пил кофе с тремя ложками пищевого продукта, основанного на сахарозе. Иногда к сладкому напитку прилагался шоколадный десерт.

Певец действительно пошел на жертвы, чтобы добиться здорового и подтянутого внешнего вида. Накануне Шура опубликовал несколько кадров в своем "Инстаграм".

На фотографиях отчетливо видно, как музыкант сливается с березовой рощей. Александр Медведев такой худой, что с легкостью помещается в узкие джинсы и приталенный пиджак.

Пользователи социальной сети буквально набросились на эстрадного исполнителя. Шуру ждали поздравления и сотни положительных комментариев.

"Вас не узнать! Такой стройный", – отметили подписчики.

Напомним, Шура до сих пор не раскрыл главного рецепта успешного похудения. Музыкант все отшучивается и утверждает, что он просто "зашил рот и перестал есть".