"Бедное дитя": Семилетний сын Плющенко пожаловался на упадок сил

Практически каждую публикацию Саши Плющенко в "Инстаграм" обсуждают пользователи Сети. Подписчикам кажется, что мальчик многие вещи делает против своей воли, лишь выполняет наказы и требования родителей – Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Например, в прошлом месяце поклонники забеспокоились, увидев растяжку Саши и его недовольное и полное печали лицо. "Спасите Гном Гномыча!", – писали подписчики. Рудковская же тогда довольно резко ответила пользователям Сети, поясняя, что Саша на самом деле очень нравится фигурное катание и гимнастика, ведь он хочет стать чемпионом.
Но спустя несколько недель Плющенко-младший дал новый повод для беспокойства. В его инстаграм-аккаунте появилось новое видео с тренировки. Саша сообщил, что отрабатывал новое вращение. "Практически без сил", – написал он.
Подписчики отреагировали молниеносно. "Бедное дитя", – написал один из фолловеров и тут же получил ответ, вероятно, от Рудковской, которая воспользовалась аккаунтом сына. "Своих детей жалейте, которые проводят время за компами и телефонами и слоняются по улицам", – отреагировала Яна.
Напомним, Яна Рудковская нередко получает порцию критики от подписчиков. Например, недавно на продюсера ополчились за фотосессию, сделанную в поле. Мол, жена Евгения Плющенко погубила пшеницу.
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