Андрей Разин заступился за умирающую от онкологии коллегу

Ирина Салтыкова опровергла новость о своем заболевании и заверила, что ее самочувствие в норме. Знаменитость попросила своих поклонников не верить публикациям в Интернете и читать информацию только в проверенных источниках.
Поддержал певицу и продюсер Андрей Разин. Он опубликовал совместную фотографию с Салтыковой на своей странице в социальной сети и обратился к людям, распространяющим слухи.
"На протяжении 35 лет мне и моим артистам приписывали такие болезни, от которых уже несколько раз можно было умереть. Когда вы уже успокоитесь?", – возмущенно подметил продюсер.
По словам Андрея Разина, ни один диагноз, который ему ставили СМИ, не был настоящим. Музыкальный продюсер уверен, нечестные журналисты таким образом пытают пропиариться и собрать просмотры.
Мнимые болезни звезд уже не в первый раз заполоняют новостную ленту. Периодически всплывают статьи на тему, как народные артисты доживают последние дни, борясь с неизлечимыми заболеваниями.
Сам же Разин пожелал Салтыковой терпения, а самое главное здоровья. Стоит отметить, что у Ирины действительно все хорошо. Сейчас солистка отдыхает в Сочи и наслаждает российским курортом.
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