"Вот с ней ты будешь жить!": как Ротару женила сына

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поделился интересным эпизодом из жизни семьи Софии Ротару. Он рассказал, как знаменитая певица выбрала наследнику супругу.

У легенды отечественной эстрады есть единственный сын Руслан. Сейчас мужчине почти 50 лет, он успешный бизнесмен.

Андрей Разин знаком с сыном певицы. Он сообщил, что в молодости Руслан несколько лет жил в Москве. Поступил в институт. София Ротару купила отпрыску квартиру возле Большого театра. Однако потом артистка забрала наследника на Украину.

По словам продюсера, она опасалась за парня, посчитав, что он "может попасть не в те руки". Вместо того чтобы учиться, Руслан стал тусоваться в компаниях из шоу-бизнеса.

Андрей Разин познакомился с сыном Софии Ротару, когда пришел в гости к музыкальному продюсеру Юрию Айзеншпису. Там часто был и Руслан. По словам шоумена, звезда решила срочно женить отпрыска на девушке по имени Светлана. Создатель "Ласкового мая" отметил, что парень даже не видел ее до того, как их представила друг другу его знаменитая мать.

"Вот с ней ты будешь жить! Это будет твоя жена". И бедный Руслан был вынужден подчиниться", – поделился воспоминаниями Андрей Разин.