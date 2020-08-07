"Карапузы такие": подхватившая инфекцию дочь Заворотнюк показала младшего брата

Старшая дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась архивным снимком. Анна и ее брат Майкл сняты в домашней обстановке.

Детское фото наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Анна и Майкл сняты за большим столом – они увлеченно играют. "Спасибо за фотографию. Карапузы такие", – подписала снимок модель.

Брат Анны Заворотнюк младше нее на четыре года, сейчас ему 20 лет. Ранее дочь артистки призналась, что Майкл является для нее поддержкой и опорой. Она считает брата близким по духу человеком.

Недавно девушка сообщила о том, что подхватила неизвестную инфекцию. Она переживает, что заболела коронавирусом. Симптомы похожи на сильную простуду: высокая температура, сильный насморк и кашель. Анна сдала тест на COVID-19 и ждет его результатов, а пока заперлась в своей комнате.

Подписчики дочери Анастасии Заворотнюк пожелали модели скорейшего выздоровления. "Анечка, шлю Вам лучи здоровья!" – высказался один из фолловеров.

Анна Заворотнюк – модель, актриса и блогер. Девушка успела "засветиться" на телевидении. Она проживает в США, а в Россию вернулась из-за тяжелой болезни матери.