"Материться, шутить про женщин, бога, детей": чем сын Нагиева занялся после провала на "Голосе"

Еще на самом старте телепроекта "Голос" у Дмитрия Нагиева была оригинальная идея. Он предлагал сделать своего сына, Кирилла, соведущим. Однако эта идея провалилась.
После этого Кирилл Нагиев без работы не остался. Оказалось, что он талантливый актер, доказательством чему служат его роли в таких фильмах как "Холоп", "Текст", "Бригада: Наследник" и "257 причин чтобы жить".
Работа над очередным проектом заставила актера соприкоснуться с миром стендапа. В фильме "СтендОпер" он играет молодого комика. Кирилл Нагиев признается, что опыта подобных выступлений со сцены у него не было, хотя он бы и хотел попробовать.
Впрочем, с ходу признает актер, подобные ценности от него несколько далеки. "Не думал, что смогу это сделать: материться, шутить про женщин, бога, детей со сцены от своего лица не хотел никогда", – заметил Нагиев.
Отметим, фильм "СтендОпер" повествует о работе правоохранительных органов. Если быть точнее – о работе оперативницы Светланы Артюховой, которая вынуждена под видом администратора внедриться в компанию молодых комиков и раскрыть каналы поставок через их клуб наркотиков.
Популярные темы форума
ПТУ
Хочу услышать ответы от мужчин
Толстые мужики это дно
Любимые фрукты
В каких городах трудно выживать???
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Гордон бросил молодуху
Я не люблю людей
Пластика как у Пугачевой