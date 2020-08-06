Ирина Салтыкова взорвалась из-за вестей о капельнице и раке: Уроды!

Певица опровергла слухи о собственном нездоровье. Ирина Салтыкова призвала не верить прессе.

Сегодняшнее утро вокалистка, судя по всему, провела за просмотром новостей о себе в интернете. Новые публикации Ирину Салтыкову не обрадовали. Знаменитость не стала скрывать возмущения и обратилась к поклонникам.

В личном микроблоге Салтыкова опубликовала скриншот статьи с заголовком "Больную онкологией Ирину Салтыкову положили под капельницу в Сочи". Исполнительница заявила, что данные в материале не соответствуют действительности.

"Бред!!! не верьте, не читайте, пишут что в голову прийдет! Мусор) нет повода, просто берут с потолка, УРОДЫ!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – разразилась гневной отповедью Ирина Салтыкова.

Напомним, ранее СМИ сообщили об отдыхе вокалистки в Сочи. Знаменитость посещала один из пансионатов. В санатории артистку обследовали и назначили комплекс оздоровительных процедур. Отмечалось, что Ирина Салтыкова прошла курс озонотерапии.

Отметим, что впервые об онкологии у вокалистки стало известно в 2018 году. Знаменитость рассказала о проблемах в рамках шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. Ирина Салтыкова сообщила, что рак у нее нашли много лет назад. Недуг обнаружили американские врачи. Доктора в Москве подтвердили диагноз, артистке сделали операцию, которая прошла весьма успешно. Заболевание оказалось на ранней стадии, поэтому химио– и лучевой терапии Ирине удалось избежать.