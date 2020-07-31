Врачи взялись за Ирину Салтыкову после известия о раке

Ирина Салтыкова отправилась в Сочи. Известная артистка обратилась к специалистам, чтобы улучшить свое самочувствие.

Когда-то Ирина Салтыкова считалась одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе. По исполнительнице хитов "Серые глаза" и "Голубые глазки" фанаты просто сходили с ума.

Впрочем, и сейчас артистка выглядит хорошо на зависть многим ровесницам: у нее подтянутая фигура, гладкая кожа, минимум морщин. Ирина не скрывает, что тщательно следит за собой. Но возраст все же дает о себе знать, и певица решила вплотную заняться своим здоровьем.

Исполнительница отправилась в один из пансионатов Сочи. После детального обследования артистке предложили несколько процедур. В ходе исследований медики диагностировали у Ирины повышенное сердцебиение, поэтому они запретили ей баню и массаж. В момент обследования у Салтыковой оказался слишком высокий пульс: 90 ударов в минуту.

Зато артистке разрешили пройти сеанс озонотерапии. Этот метод лечения основан на действии на организм терапевтических доз озона. Он оказывает бактерицидное и противовирусное действие, повышает содержание кислорода в крови, усиливает метаболизм и оказывает иммуномодулирующее действие, что в нынешних реалиях весьма важно.

Ирина Салтыкова тщательно следит за здоровьем еще и потому, что несколько лет назад у нее обнаружили онкологическое заболевание. Это случилось в Америке, где артистка прошла полное обследование. Чтобы уточнить диагноз, исполнительница побывала у пяти разных врачей в Москве, и все они оказались солидарны с иностранными коллегами.

К счастью, рак оказался на ранней стадии. Ей сделали операцию на Каширке. Певице даже не пришлось прибегать к процедурам ни лучевой, ни химиотерапии. После перенесенного недуга Ирина Салтыкова старается ко всем событиям в жизни всерьез не относиться и тщательно следит за здоровьем.