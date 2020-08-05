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В Сети появилось ранее не опубликованное фото Децла

В Сети появилось ранее не опубликованное фото Децла

Децл. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В личном блоге Натальи Андрейченко появился новый снимок. На фотографии звезда фильма "Военно-полевой роман" изображена с Кириллом Толмацким (Децл).
прочитано 58 раз

Редкий кадр артистке прислали подписчики, за что знаменитость им крайне благодарна. Как отметила актриса, она очень скучает по безвременно ушедшему рэперу.

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Наталья Эдуардовна Андрейченко актриса театра и кино

Изначально фотографию опубликовала на своей инстаграм-странице мать покойного музыканта. Она рада, что у ее отпрыска были такие друзья, как Наталья Андрейченко. "Горжусь сыном", – написала Ирина Толмацкая.

На архивном портрете артисты сидят в ресторане. Оба смотрят с улыбкой в кадр. Видно, что снимок сделан случайно – актриса и рэпер дурачатся на камеру. Поклонники оценили редкое фото с Децлом.

"Светлая память, столько доброты в его глазах, как жаль, что такие люди и так рано уходят, как жаль...! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Помним и любим Кирилла! Он навсегда в наших сердцах! А его песни– это шедевры! Которые еще будут оценены по достоинству и будут жить вечно!", "О боже, какие красивые люди", – пишут в комментариях.

Напомним, Децл скоропостижно скончался полтора года назад на гастролях в Ижевске. Артисту, которому на тот момент было всего 35 лет, резко стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но врачи не успели спасти жизнь музыканта.

Автор: 5 августа 2020, 15:33 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как менялся Децл от 0 до 33

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