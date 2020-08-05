Дочь Заворотнюк подозревает у себя опасный вирус

Блогер пожаловалась на высокую температуру, заложенный нос и сильный кашель. Девушка ждет, когда придут результаты анализов на COVID-19. Анна Заворотнюк считает, что человечество справится с китайской заразой, когда выработается групповой иммунитет.
Наследница актрисы беспокоится о здоровье старших родных, которые, скорее всего, с трудом перенесут опасный вирус. Вряд ли ослабленный организм онкобольной Анастасии Заворотнюк справится с "короной".
Девушка привела в качестве аргумента статистику, согласно которой молодежь болеет легче. Анна еще не знает свой результат, но уже самоизолировалась в комнате. Блогер выходит лишь для того, чтобы забрать тарелку с едой.
Подписчики пожелали дочери Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления: "Анечка, шлю Вам лучи здоровья! Не болейте, читайте хорошие книги и смотрите веселые фильмы", "Берегите себя и посидите лучше дома как можно дольше", "Будем надеяться, что это просто простуда. Скорейшего выздоровления Вам, Анна!"
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