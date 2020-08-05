Дочь Заворотнюк подозревает у себя опасный вирус

Анна сообщила в личном блоге, что симптомы очень напоминают сильную простуду, однако на всякий случай она сдала тест на коронавирус. Дочь Анастасии Заворотнюк попросила подписчиков быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.

прочитано 414 раз