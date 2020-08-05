Чумаков по пунктам разложил самые бестактные вопросы об отношениях с Ковальчук

Артисты с трепетом относятся к личным границам и не позволяют их нарушать. Например, пара не показывает свою дочь и не афиширует перемены в жизни. Такая скрытность, по мнению комментаторов, нелогична для публичных людей.
Алексей Чумаков заявил, что в связи с огромным количеством идиотских вопросов он готов по пунктам разложить самые частые. Музыкант начал с Амелии, которой скоро исполнится три года. Как отметил певец, его не интересуют чужие дети, а тем, кто просит показать дочь, пожелал следить за своими отпрысками.
Многие обратили внимание, что в последнее время 39-летний музыкант выглядит довольно старо – появились седина и морщины. Алексей Чумаков считает, что с умной женщиной мужчине приходится расти быстрее. Часто взросление происходит через стресс.
Также, по мнению артиста, любить нужно сердцем, а не зрачками, поэтому глупо писать, что он смотрит на Юлию Ковальчук "как-то не так". Проявлять искренние чувства лучше через поступки, а не на камеру.
Ответил Алексей Чумаков и тем, кто называет его самовлюбленным. Музыкант иронизирует, что действительно является нарциссом, ведь он "носит свою одежду, поет свои песни, моет свое тело, спит своим сном и встает своим вставалом".
Стоит отметить, что Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова можно назвать одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Музыканты вместе больше 13 лет, семь из которых – в браке. В 2017 году у влюбленных родилась дочь Амелия.
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