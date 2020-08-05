Глюкоза с торчащими костями вызвала оторопь

На снимке в инстаграм-аккаунте звезды она позирует в бежевой майке без рукавов, с легким макияжем и волосами, скрученными в пучок. Реакция фолловеров на кадр оказалась неоднозначной.
Многие сочли вид певицы Глюкозы болезненным. Ей написали, что она стала выглядеть как дистрофичка. Артистку призвали отказаться от диет.
"Это анорексия", "Сильно потасканная", "С Вами все в порядке? Вид больной", – высказались подписчики. Были и те, кто посчитал, что бледность знаменитости не к лицу.
Самым преданным поклонникам вид певицы Глюкозы показался, напротив, привлекательным. Они похвалили артистку за то, что она похожа на балерину.
Исполнительницу часто ругают за откровенные фото, которые она любит выкладывать в микроблог. Певица Глюкоза критику воспринимает спокойно и продолжает демонстрировать обнаженные части тела.
Хейтеры уверены, что звезда выставляет провокационные снимки неспроста, а чтобы доказать себе и окружающим, что еще способна заставлять мужские сердца биться сильнее. Некоторые злопыхатели отмечают, что певица Глюкоза боится потерять мужа Александра Чистякова, поэтому изводит себя диетами и физическими нагрузками.
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